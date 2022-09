Reworld media : Une offre dans l'assurance avec Omniiz

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de presse Reworld Media, propriétaire entre autres des magazines Marie France, Auto Plus et Science & Vie, a annoncé vendredi la création d'Omniiz, une nouvelle société de courtage en assurance.



Dans un communiqué, Reworld dit avoir conçu une offre en phase avec les besoins de ses lecteurs et en lien avec les thématiques de ses titres, qui vont de l'automobile à la santé, en passant par le jardin et les animaux.



Omniiz explique vouloir proposer des produits d'assurance simples d'accès, à des tarifs adaptés, permettant un remboursement en temps réel et des garanties exclusives.



Ses premières offres sont déjà actives dans l'automobile (assurance auto, protection juridique auto, rachat de franchise, panne mécanique) et l'habitation (assurance habitation, protection juridique habitation).



Reworld compte bientôt lancer une offre de santé (complémentaire santé, obsèques avec son service Postumo, garanties accidents de la vie, indemnités journalières hospitalières), mais aussi des assurances innovantes comme la caution du locataire.



Omniiz est dirigée par Max Buffet, expert du secteur de l'assurance, notamment ex-directeur commercial chez Lesfurets.com (2016-2020) et Solucia Protection Juridique (2020-2022).



Reworld revendique 30 millions de lecteurs 'print' et digital, soit un français sur deux, et quelque 2,5 millions de clients payants (print et digital).



Cette stratégie de diversification était accueillie sans entrain par les investisseurs, puisque le titre cédait 0,3% vendredi suite à cette annonce, ce qui portait à plus de 5% son repli sur l'ensemble de la semaine.



