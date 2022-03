Reworld media : Une nomination proposée au conseil

(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Reworld Media annonce que la nomination de Laetitia Vuitton sera proposée en qualité d'administrateur indépendant, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires du groupe.



Laetitia Vuitton est une entrepreneure, experte des secteurs des médias et du digital. Elle a participé à de nombreux investissements et accompagné le développement de nombreuses sociétés (CyberGroup Studio, Reworld Media, Mixicom/Talentweb, Leetchi, etc.).



