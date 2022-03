Reworld media : Résultat net multiplié par 4,7 en 2021

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce pour 2021 un résultat net multiplié par 4,7 pour atteindre 42,2 millions d'euros et un EBITDA en progression de 56% à 66,8 millions, générant une hausse de plus de quatre points de marge à 14,2%.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 469,8 millions, soit une croissance de 11%. La part du pôle BtoB a augmenté de 40,5% en 2020 à 45,3% en 2021 et la part de l'international s'est montrée stable, représentant 25% du chiffre d'affaires total.



Sur 2022, Reworld Media déclare 'poursuivre son développement par croissance organique et par croissance externe, grâce à ses ressources financières, ses capacités d'innovation essentielles sur son marché et une gestion rigoureuse'.



