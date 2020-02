Reworld media : Renforcement au capital de Tradedoubler

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce la signature avec deux principaux actionnaires de Tradedoubler d'un accord, sous conditions suspensives, d'apport en nature de titres représentant 9,96% du capital et des droits de vote de Tradedoubler.



Cet apport se ferait sur la base d'une parité d'échange de sept actions Tradedoubler pour une action Reworld Media. Il devra faire l'objet d'un rapport d'un commissaire aux apports et est conditionnée à son approbation par l'assemblée générale de Reworld Media.



En cas de réalisation, cette opération porterait la participation de Reworld Media au capital de Tradedoubler d'actuellement 40,21% à 50,17%, et entrainerait une dilution d'environ 1,3% pour les actionnaires de Reworld Media.



