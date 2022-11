Reworld media : Protocole pour l'acquisition de Grazia

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce la signature avec Mondadori d'un protocole d'acquisition sous condition suspensive portant sur les marques Grazia et Icon dans le monde, un périmètre ayant généré en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre de 18 millions d'euros.



Le groupe deviendrait ainsi propriétaire de Grazia, 'une des marques media haut de gamme féminin référente à l'échelle mondiale' avec une présence dans 21 pays, ainsi que de la marque Icon, 'référence mode et lifestyle dans l'univers masculin'.



Le prix d'acquisition serait de l'ordre de 6,5 millions d'euros (dont un million de trésorerie disponible) et d'un complément de prix éventuel de deux millions fonction des performances 2023. L'opération sera soumise au contrôle du gouvernement Italien.



