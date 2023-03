Reworld media : Le titre monte après les résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Reworld Media évolue en nette hausse jeudi à la Bourse de Paris après la publication des résultats annuels du groupe de presse, marqués notamment par un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros.



A 10h45, l'action du propriétaire des titres Maison & Travaux, Marie France, Grazia ou Auto Plus grimpe de 8,5%, parmi les plus fortes hausses du marché parisien.



Le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 505,8 millions d'euros l'an dernier, pour la première fois au-dessus du seuil de 500 millions, soit une croissance de 7,7% en données publiées et de 3,9% en organique.



En dépit du contexte inflationniste qui a pesé sur sa rentabilité, le groupe est parvenu à dégager un EBITDA consolidé en progression de 1% à 67,4 millions d'euros, dont une croissance de 0,3% en données organiques.



Sur l'exercice, le groupe a généré un flux de trésorerie disponible de 24,6 millions d'euros, contre 30,9 millions d'euros en 2021.



Reworld explique ce repli par l'évolution de son mix d'activité et par ses difficultés d'approvisionnement en papier dans un contexte inflationniste.



S'agissant de 2023, le groupe dit vouloir maintenir son orientation stratégique en poursuivant son développement par croissance organique et par croissance externe sélective, en France comme à l'international.



