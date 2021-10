Reworld media : Forte hausse du titre, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Reworld Media gagne plus de 6% à Paris, profitant d'une analyse d'Euroland Corporate qui a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 9,8 euros.



Dans une note, la société de Bourse rappelle que Reworld a annoncé son intention d'acquérir la totalité du capital de meltygroup, entreprise de médias à destination des jeunes auprès des actionnaires existants et l'entrée en négociation exclusive pour mener à bien son offre.



Si l'opération pourrait être réalisée dans le courant du mois d'octobre, aucun élément chiffré n'a été communiqué pour le moment, fait remarquer le conseil financier.



Réagissant à cette nouvelle acquisition potentielle, Euroland dit rester toujours 'très confiant' sur les perspectives du groupe de médias.



