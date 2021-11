Reworld media : Finalise l'acquisition de meltygroup

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce avoir finalisé l'acquisition de meltygroup.



meltygroup, éditeur de ' melty ', site auprès du jeune public, et de ' La Crème du Gaming ' (média sur les jeux vidéo), ' Peaches ' (média dédié aux jeunes femmes), ' Supersoluce ' (média d'astuces en jeux vidéo) et ' NextPlz ' (média people & entertainment), rejoint le groupe Reworld Media.



' Par cette acquisition, Reworld Media se renforce significativement auprès de la cible ' Jeunes ' avec une audience additionnelle de 10 millions de visiteurs uniques par mois et de nouveaux contenus de qualité dans les univers cinéma, TV, gaming, lifestyle, high-tech, musique... ' indique le groupe.



