Reworld media : Euroland Corporate reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate a renouvelé mardi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 9,8 euros sur Reworld Media suite à l'annonce d'une offre d'achat portant sur 100% de meltygroup.



Dans une note, la société de Bourse rappelle que Reworld a annoncé son intention d'acquérir la totalité du capital de l'entreprise de médias à destination des jeunes auprès des actionnaires existants et l'entrée en négociation exclusive pour mener à bien son offre.



Si l'opération pourrait être réalisée dans le courant du mois d'octobre, aucun élément chiffré n'a été communiqué pour le moment, fait remarquer le conseil financier.



Réagissant à cette nouvelle acquisition potentielle, Euroland dit rester toujours 'très confiant' sur les perspectives du groupe de médias.



