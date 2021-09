Reworld media : Euroland Corporate relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate a relevé jeudi son objectif de cours sur Reworld Media de 7,3 à 9,8 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de réaction, l'analyste salue 'un bond dans la rentabilité' du groupe de médias après la publication d'excellents résultats semestriels, qu'il explique par le développement de la diversification et une dynamique de croissance forte, aussi bien sur les audiences que sur les prix.



Suite à cette publication, Euroland indique demeurer toujours très confiant quant à l'activité du groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.