Reworld media : En négociation exclusive avec meltygroup

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce la signature d'une offre d'achat portant sur l'acquisition de 100% du capital de meltygroup et entre en négociation exclusive.



meltygroup est notamment l'éditeur de melty, site d'actualité

et de divertissement auprès du jeune public depuis plus de 10 ans.



Centré sur l'actualité et les nouvelles tendances (cinéma, TV, gaming, lifestyle, high-tech, musique...), meltygroup fédère une audience cumulée de 10 millions de visiteurs uniques par mois.



