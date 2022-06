Reworld media : Conclut l'acquisition de Groupe Psychologies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Reworld Media a annoncé mardi avoir conclu le rachat de Groupe Psychologies, l'éditeur du magazine mensuel Psychologies.



A la suite de l'offre d'achat et de l'entrée en négociations exclusives communiquées en avril dernier, le groupe de presse dit avoir fait l'acquisition de 100% du capital de la société.



Avec l'opération, Reworld peut désormais se targue désormais de l'audience la plus large du marché pour ce qui concerne les thématiques liées à la santé, au bien-être et au développement personnel.



L'entreprise, qui détient déjà les titres Top Santé, Biba, Pleine Vie, Vital et Marie France, indique que Psychologies réunit une audience de 1,4 million de visiteurs uniques mensuels, 1,4 million de lecteurs dans le print et 1,8 million d'abonnés sur les réseaux sociaux.



Dans cette thématique, que le groupe considère comme 'phare', Reworld va pouvoir revendiquer après la transaction un total 18,6 millions de visiteurs uniques mensuels, trois millions de lecteurs dans le print et huit millions d'abonnés à ses réseaux sociaux.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



