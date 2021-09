Reworld media : Au-dessus des 20% des votes de Hopscotch

(CercleFinance.com) - Reworld Media a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 septembre, le seuil de 20% des droits de vote de Hopscotch Groupe et détenir 29,74% du capital et 20,85% des droits de vote de cette société, par suite d'acquisitions d'actions sur le marché.



Le déclarant précise qu'il n'a pas l'intention de poursuivre ses achats et d'acquérir le contrôle de Hopscotch Groupe, ni de demander la nomination d'une autre personne comme membre du conseil de surveillance ou du directoire.



