Reworld media : Annulation d'actions et programme de rachats

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce que son conseil d'administration a décidé de procéder à l'annulation de 2,7 millions d'actions auto-détenues, représentant environ 4,85% du capital, de sorte que le montant du capital social se compose désormais de 52.958.994 actions.



'Cette opération de réduction de capital permet à Reworld Media de maximiser la création de valeur pour ses actionnaires tout en maintenant sa politique de croissance et d'investissement', explique le groupe.



Par ailleurs, le conseil a décidé de mettre en oeuvre un nouveau programme de rachat d'actions et a alloué une enveloppe de sept millions d'euros, programme qui sera mis en oeuvre entre le 20 juillet et le 31 décembre 2021.



