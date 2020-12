RENAULT : Renault - La hausse pourrait reprendre

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action RENAULT invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le titre Renault a connu une forte baisse liée à l'affaire Carlos Ghosn, puis a subi les effets collatéraux du confinement lors de la pandémie de coronavirus. Le titre est passé d'un plus haut proche des 90€ en avril 2018 à un plus bas à 12.77€ le 16 mars de cette année. Depuis, la dynamique baissière semble s’être interrompue, et même s’être inversée depuis la cassure haussière des 27.065 € du 10 novembre.

La hausse s'est alors accélérée, portant les cours de la marque au losange au-delà des 36.21 €. Alors que le marché a commencé à consolider, nous avons remarqué la très bonne résistance du titre aux pressions baissières. De plus, la perspective d'une reprise économique pourrait profiter au secteur automobile après une période compliquée.

La poursuite du mouvement pourrait permettre le comblement du gap baissier à 38.75€ ouvert le 23 janvier dernier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action RENAULT à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre RENAULT au cours de 35.800 € avec un objectif à 38.750 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 34.600 €.

Le conseil RENAULT Positif 35.800 € Objectif : 38.750 € Potentiel : +8.24 % Stop : 34.600 € Résistance(s) : 36.210 Support(s) : 32.450 / 30.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime