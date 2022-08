RENAULT : Le message haussier garde du sens

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné RENAULT pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Deux gaps haussiers successifs (28 et 29 juillet) ont suffi à redynamiser la configuration graphique et technique de l'action du constructeur automobile qui s'est engagé, après croisement favorable de moyennes mobiles, dans la construction d'une consolidation à plat, dont la fin est proche. Une sortie par le haute (sens du trend) est attendu, et sous réserve d'une progression notable des volumes de transactions, une jambe haussière supplémentaire verrait le jour.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action RENAULT à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre RENAULT au cours de 30.80 € avec un objectif à 36.840 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 28.050 €.

Le conseil RENAULT Positif 30.800 € Objectif : 36.840 € Potentiel : +19.61 % Stop : 28.050 € Résistance(s) : 36.850 / 40.000 Support(s) : 29.500 / 25.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime