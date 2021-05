Renault : Megane berline désormais en version hybride

(CercleFinance.com) - Renault annonce que sa Megane berline est désormais disponible en version hybride rechargeable, avec la motorisation E-Tech160.



'Cette motorisation offre une polyvalence maximale et permet de découvrir une nouvelle expérience de conduite et des performances énergétiques uniques', assure le Losange.



Epaulé par une batterie de 9,8 kWh et deux moteurs électriques, le quatre cylindres 1,6 l permet de rouler en électrique jusqu'à 50 km en cycle mixte (WLTP) et jusqu'à 65 km en cycle urbain (WLTP).



