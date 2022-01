Renault : La marque Dacia continue de progresser en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile Renault a fait état lundi d'une hausse de 28,5% des ventes de sa marque 'low cost' Dacia en France en 2021.



La marque d'entrée de gamme de la firme au losange a enregistré 126.404 immatriculations de voitures particulières et de véhicules utilitaires l'an dernier.



Lancée en janvier 2021, la troisième génération de Sandero et Sandero Stepway s'est écoulée à elle seule à 73.740 exemplaires, ce qui en fait le modèle le plus vendu sur le marché particulier pour la sixième année consécutive.



La petite citadine électrique Spring a, elle, enregistré 11.386 immatriculations dans l'Hexagone l'an dernier, d'après le groupe automobile.



Dacia compte étoffer son offre produit cette année, notamment avec le lancement du Nouveau Jogger, un véhicule familial de sept places dont la commercialisation est prévue à la fin du premier trimestre 2022.



