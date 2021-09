Renault : Dacia lance son nouveau break familial, le Jogger

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dacia, la marque à bas coûts de Renault, a levé le voile vendredi sur un nouveau modèle, le break familial Jogger, dont les tarifs ne sont pas encore connus.



Après la citadine électrique Spring, la compacte Sandero, le SUV Duster, ce véhicule à l'usage polyvalent - qui peut compter jusqu'à sept places - devient le quatrième modèle aujourd'hui proposé par la marque 'low cost'.



Dacia précise que ce lancement s'inscrit dans le cadre du renouvellement de sa gamme, qui doit être complété par deux autres nouveaux modèles d'ici 2025.



L'ouverture des commandes du Jogger est prévue pour novembre 2021 dans une trentaine de pays principalement en Europe; mais aussi en Turquie et en Israël. L'arrivée du véhicule est prévue à partir de février 2022.



Le Dacia Jogger sera officiellement présenté la semaine prochaine à l'occasion du salon de Munich.



Née en Roumanie en 1968, la marque Dacia a été rachetée par Renault en 2004 et a depuis rencontré un vif succès commercial, puisque l'entreprise a écoulé plus de sept millions de véhicules à ce jour.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.