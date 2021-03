Renault : Compte solder sa participation dans Daimler

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault annonce aujourd'hui son intention de céder ce jour l'intégralité de sa participation dans Daimler A.G, soit 16 448 378 actions représentant 1,54% du capital de Daimler, dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés.



Le produit de cette cession permettra au Groupe Renault d'accélérer le désendettement financier de son activité Automobile.



Le partenariat industriel entre le Groupe Renault et Daimler est inchangé et n'est pas impacté par cette opération financière, précise le Losange.



Le Placement débutera immédiatement à la suite de la présente annonce, indique Renault qui communiquera les résultats du placement après la clôture du livre d'ordres.



Le règlement-livraison des actions devrait intervenir au plus tard le 16 mars 2021.





