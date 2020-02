Renault : Apporte une précision sur son plan d'optimisation

(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault annonce ce soir qu'il souhaite 'préciser que le plan d'optimisation (...) demeure à ce stade en cours d'élaboration afin de définir les mesures nécessaires, les coûts associés, et les délais de mises en oeuvre'.



Ce plan avait été mentionné lors de la publication des résultats annuels 2019, et a pour ambition de réduire les coûts de structure d'au moins 2 milliards d'euros au cours des trois prochaines années.



'Le Groupe communiquera les détails pratiques et financiers de ce plan en mai 2020', indique encore Renault.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok