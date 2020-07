Renault : Annonce un partenariat avec Google Cloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour s'associer avec Google Cloud, pour accélérer la digitalisation de ses usines et de sa chaîne logistique.



'Le savoir-faire du Groupe Renault dans la construction automobile, associé à l'expertise de Google Cloud en machine learning et intelligence artificielle, favorisera la création de nouvelles solutions industrielles. Les deux entreprises prévoient de lancer un programme de formation visant à développer les compétences des collaborateurs du Groupe Renault dans le digital', indique Renault.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok