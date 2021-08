RENAULT : Sélection d'un put adapté au scénario court terme

(BFM Bourse) - RENAULT constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 94Z6S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 30 € et d’échéance courte au 18/03/2022. Le levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double sommet au cœur du mois de mars, l'action du constructeur automobile a rompu successivement, et sans aucune forme d'hésitation, ses moyennes mobiles courtes et longues, à 20 et 100 jours (respectivement en bleu foncé et orange). Cette dernière joue désormais un rôle de résistance graphique, sous lequel, les probabilités de baisse restent majoritaires.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 94Z6S, sur RENAULT, à 0.260 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 30.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 34.170 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.26 € PUT Objectif : 30.010 € Stop : 34.170 € Mnemo : 94Z6S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 30.00 € Echéance : 18/03/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime