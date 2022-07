Remy cointreau : Soutenu par Jefferies, le titre Remy Cointreau s'affranchit de la baisse du marché parisien

(BFM Bourse) - Rémy Cointreau échappe à la baisse de mardi, soutenu par Jefferies qui relève son conseil sur le titre. L'analyste est séduit par le profil de croissance du groupe de vins et spiritueux qu'il juge attrayant à long terme.

Remy Cointreau échappe au net repli du marché parisien mardi, porté par Jefferies qui abandonne son avis neutre sur le dossier pour une opinion positive. L'analyste vise 200 euros sur le titre du spécialiste des vins et spiritueux, soit un potentiel de hausse de 15% sur un dossier qu'il considère comme "une des histoires de croissance à long terme les plus attrayantes" des boissons en Europe en raison des barrières à l'entrée élevées et aux tendances à la "premiumisation".

Jefferies estime Remy Cointreau bien positionné pour encaisser les pressions inflationnistes auxquelles sont confrontés les produits de base, avec 90% des bénéfices dégagés par les "alcools bruns". L'analyste ajoute que la réouverture de l'économie chinoise devrait venir compenser la perte de vitesse de son activité dans les autres régions du monde l'an prochain.

À lire aussi REMY COINTREAU : Grâce à ses alcools haut de gamme, Remy Cointreau affiche des résultats annuels rec

Le soutien de Jefferies permet à Remy Cointreau de s'extraire de la morosité ambiante sur le marché parisien avec un gain 3,7% à 172,690 euros vers 11h45. Les investisseurs font fi d'une autre note d'analyste, celle-ci négative sur le titre du groupe de vins et spiritueux. Credit Suisse conserve en effet son opinion Sous-performance ainsi que son objectif de cours de 190 euros sur Rémy Cointreau.

Le groupe aborde 2022-2023 avec "confiance"

Fort d'une année "record" selon son directeur général Eric Viallat, avec un bénéfice annuel en nette hausse et une marge opérationnelle courante à un sommet historique, Rémy Cointreau aborde l'année 2022-2023 avec "confiance".

Pour le 1er trimestre de son exercice décalé 2022-2023, le groupe de spiritueux prévoit un fort démarrage de son activité sur la période malgré une base de comparaison très élevée et un contexte marqué par la pandémie en Chine. "Bénéficiant d'un excellent pricing power, l'amélioration de la marge opérationnelle courante sera portée par une solide résilience de sa marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et par un strict contrôle de ses coûts de structure", indique la société dans son communiqué.

"Parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau aborde l'année 2022-2023 avec confiance", ajoute le groupe. Il prévoit un effet devises favorable sur son résultat opérationnel courant compris entre 30 et 40 millions d'euros.

Le groupe profite de cette excellente publication pour réaffirmer ses objectifs à horizon 2030. Rémy Cointreau vise à cette échéance une marge brute de 72% et une marge opérationnelle courante de 33%, sur la base des taux et du périmètre de l'année 2019-2020.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse