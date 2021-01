Remy cointreau : Vif rebond des ventes au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau dévoile des ventes à 780,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2020-21, en baisse de 4,1% en publié et de 1,6% en organique (à devise et périmètre constant), avec un rebond organique de 25,1% sur son seul troisième trimestre.



Toujours en organique pour le trimestre écoulé, le cognac a progressé de 33,1% grâce aux Etats-Unis et à la Chine continentale, tandis que la division liqueurs et spiritueux a retrouvé une croissance de 7,2%, portée par les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume Uni.



Dans un contexte sanitaire, économique et géopolitique toujours incertain, Rémy Cointreau réitère, avec confiance, ses objectifs annuels 2020-21, dont une croissance organique positive de son résultat opérationnel courant.



