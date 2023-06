Remy cointreau : UBS abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS conserve sa recommandation Achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours de 183 à 179 E.



'Malgré un exercice 2024 plus doux, nous pensons que Rémy Cointreau est toujours sur la bonne voie pour dégager une marge EBIT supérieur de 30 % en avance sur son plan initial', explique l'analyste.



Pour le broker d'UBS 'le risque à court terme est bien signalé, mais l'opportunité de croissance à long terme demeure'.



Rappelons que pour 2023-24, Rémy Cointreau vise une stabilité organique du chiffre d'affaires et de la profitabilité 'traduisant une normalisation de la consommation aux Etats-Unis (à un niveau supérieur à pre-Covid) et une forte reprise en Chine et dans le reste du monde'.



