Remy cointreau : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau grimpe de plus de 2% avec le soutien d'un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 195 à 200 euros, sur le titre de la maison française de vins et de spiritueux.



'Rémy, à notre avis, constitue l'un des dossiers de croissance à long terme les plus attractifs dans les boissons européennes, compte tenu des barrières à l'entrée élevées et des tendances de premiumisation', juge le broker.



Ces propos positifs de Jefferies éclipsent ceux de Credit Suisse qui réitère son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours de 190 euros, ce dernier indiquant toutefois dans sa note, rehausser légèrement ses attentes pour l'exercice en cours.



