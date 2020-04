Remy cointreau : Ses prévisions après la pandémie de Covid-19

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau estime que son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019/20 à fin mars 2020, sera en baisse d'environ 9% en publié, et de 12% en organique (à devises et périmètre constants).



Par conséquent, le groupe anticipe un Résultat Opérationnel Courant en repli de 20% à 25% en publié et de 25% à 30% en organique, pour l'année fiscale 2019/20.



Le groupe observe actuellement quelques améliorations en Grande Chine, où la plupart des magasins ont réouvert, ainsi que certains restaurants et bars.



Le groupe dispose d'environ 300 millions d'euros de trésorerie excédentaire, par rapport à ses besoins estimés, à fin mars 2020.



