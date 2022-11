Remy cointreau : Progression de 65% du BNPA semestriel

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau publie un BNPA part du groupe en progression de 64,7% à 4,40 euros au titre de son premier semestre 2022-23, avec une marge opérationnelle courante de 36,8%, en amélioration de 1,7 point en organique et de 3,8 points en publié.



Le groupe de spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires de 867,1 millions d'euros, en hausse de 21,1% en organique, performance qui traduit une progression forte de l'effet mix-prix (+11,4%), en ligne avec sa stratégie de valeur, et une augmentation des volumes (+9,7%).



Conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau se dit confiant pour l'année 2022-23 et confirme donc anticiper une nouvelle année de forte croissance en organique, ainsi qu'une amélioration organique de la marge opérationnelle courante.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel