Remy cointreau : Progression de 37% du BNPA annuel

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau publie au titre de son exercice 2022-23 un BNPA de 5,79 euros, en progression de 37,5% (5,85 euros hors éléments non récurrents) et une marge opérationnelle courante de 27,7% (+2,3 points en publié et +1,4 point en organique).



Le groupe de vins et spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,55 milliard d'euros, en progression de 10,1% en organique, grâce à une progression forte de l'effet mix-prix, en ligne avec sa stratégie de valeur, et une stabilité des volumes.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale, qui se réunira le 20 juillet, la distribution d'un dividende ordinaire de deux euros par action et d'un dividende exceptionnel d'un euro par action, également en numéraire.



Pour 2023-24, Rémy Cointreau vise une stabilité organique du chiffre d'affaires et de la profitabilité 'traduisant une normalisation de la consommation aux Etats-Unis (à un niveau supérieur à pre-Covid) et une forte reprise en Chine et dans le reste du monde'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur REMY COINTREAU en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok