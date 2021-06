Remy cointreau : Première opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce lancer sa première augmentation de capital réservée à ses salariés en France en 2021, avec une ouverture à l'internationale envisagée en 2022. Elle prendra la forme d'une souscription à cours connu par l'intermédiaire d'un FCPE.



L'offre faite aux collaborateurs leur permettra de souscrire à un prix de référence décoté de 20%, qui sera fixé le 22 juin par le directeur général, et leur permettra de bénéficier d'un abondement équivalent à leur apport personnel dans la limite de 400 euros bruts.



L'enveloppe dédiée à l'opération ne pourra pas dépasser 50.503 actions, soit 0,1% du capital. Les collaborateurs éligibles pourront souscrire entre le 24 juin et le 13 juillet. Le règlement-livraison des actions est prévu au plus tard le 6 août.



