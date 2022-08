Remy cointreau : Plan d'actionnariat salarié international

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe français de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé lundi le lancement de son premier plan d'actionnariat salarié à l'international.



Suite au succès du plan réservé aux salariés français de 2021, auquel ont participé la majorité des collaborateurs, l'entreprise dit avoir décidé de franchir une nouvelle étape en le déployant au sein de ses filiales étrangères.



L'opération, qui prendra la forme d'une augmentation de capital, doit faire l'objet d'une enveloppe dont le montant ne dépassera pas 40.000 actions, soit 0,07% du capital.



Aux termes du programme, les collaborateurs éligibles pourront souscrire entre le 12 et le 30 septembre, pour un règlement-livraison des actions prévu au plus tard le 27 octobre.



L'offre faite aux collaborateurs leur permettra de souscrire à un prix de référence décoté de 20%, sur la base d'un abondement équivalent à leur apport personnel dans la limite de 400 euros brut.



