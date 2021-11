Remy cointreau : Partenariat avec Genesis

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce un partenariat avec Genesis (anciennement Greenback SAS), qui mesure l'impact des pratiques agricoles sur les sols en combinant prélèvements et métadonnées, autour de trois indicateurs : pollution, biodiversité et séquestration carbone.



Ce projet viendra nourrir la stratégie de Recherche et Développement du groupe sur la viticulture et les cultures céréalières, pour mieux accompagner viticulteurs et agriculteurs dans des pratiques toujours plus favorables au climat et à la biodiversité.



'De la vigne, aux orangers, des céréales à la canne à sucre, le groupe s'est ainsi engagé très tôt dans une démarche de certification de ses terroirs en faveur d'une agriculture responsable et durable', affirme le groupe de vins et de spiritueux.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel