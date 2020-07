Remy cointreau : Option de paiement du dividende en actions

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce que son assemblée générale, réunie ce jeudi, a fixé le montant du dividende à un euro par action, et décidé d'accorder à chaque actionnaire une option entre son paiement en numéraire ou en actions pour la totalité du dividende mis en distribution.



Le dividende sera détaché le 28 juillet et mis en paiement à compter du 1er octobre. Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d'un délai compris entre le 30 juillet et le 18 septembre à 17 heures au plus tard.



Le prix d'émission de l'action nouvelle est fixé à 114,04 euros. Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er avril 2020, début de l'exercice en cours, et feront l'objet d'une demande aux négociations d'Euronext Paris.



