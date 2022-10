Remy cointreau : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Rémy Cointreau avec un objectif de cours inchangé de 105 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que le chiffre d'affaires du 2e trimestre, à 457 ME, est ressorti au-dessus des attentes, avec une croissance organique de 16,2% quand Oddo tablait sur +10,2%.



Le management réitère ses objectifs annuels pour l'exercice 2022/23 à savoir une année de forte croissance organique, une amélioration de la MOP courante en organique et une solide résilience de la marge brute.



Néanmoins, 'nous notons que le communiqué insiste sur la normalisation des tendances au S2 après 2 années de croissance exceptionnelle. Le groupe estime que le niveau de consommation au S2 devrait se normaliser', souligne l'analyste.



Pour le broker, 'ces propos ne sont pas alarmants mais pourraient inciter certains investisseurs à considérer que le cycle de beau momentum arrive à sa fin. Il est donc probable que la réaction du titre soit négative'.



