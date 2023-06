Remy cointreau : Oddo BHF reste sur sa position

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation Sous-performance et son objectif de cours de 134E sur le titre Rémy Cointreau.



'La poursuite de la baisse du titre laisse désormais peu de downside par rapport à notre objectif de cours et à ce stade les investisseurs vont considérer que le consensus est relativement stabilisé', estime l'analyste.



Ceci étant, pour le broker, le premier trimestre attendu 'entre -30% et -40% en lfl', implique un rebond au deuxième semestre 'trop important pour le prendre pour acquis et atteindre ainsi la guidance de stabilité du chiffre d'affaires en organique sur l'année'.



En outre, le consensus table encore sur un retour à un rythme de croissance normalisé 'de 6% à 7% dès l'exercice qui débutera en avril 2024 alors qu'il est possible que ce soit plus progressif', ajoute Oddo BHF.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.