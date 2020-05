Remy cointreau : Oddo BHF reste à 'alléger' ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours ajusté de 87 à 85 euros, en amont de la publication des résultats annuels, le 4 juin, qui sera l'occasion pour le nouveau CEO d'annoncer l'orientation stratégique qu'il entend suivre.



'Nous estimons que la surperformance en termes de croissance organique sur les 10 dernières années ainsi que l'amélioration de la marge opérationnelle devraient s'atténuer à moyen terme', affirme l'analyste en charge du dossier.



Selon le bureau d'études, cette atténuation attendue rend 'injustifiée' la prime de valorisation actuelle de 15% en termes de VE/EBIT attendu pour 2021, par rapport à la moyenne des quatre groupes de spiritueux qu'il suit.



