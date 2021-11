Remy cointreau : Lancement d'un projet pour le climat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la COP26, Rémy Cointreau fait part du lancement de son projet #APlanetOfException, comprenant son adhésion à l'initiative Science Based Targets et la contribution à des actions climatiques d'ampleur dans ses principaux marchés.



Dans le cadre de l'initiative SBT, il confirme ses objectifs annoncés en juin 2020, à savoir une réduction de ses émissions carbone de 50% (en intensité) sur l'ensemble de sa chaine de valeur (scopes 1, 2 et 3) d'ici 2030 et un objectif 'net zéro émissions' à horizon 2050.



De plus, Rémy Cointreau annonce s'engager avec South Pole pour contribuer annuellement à des projets aux Etats-Unis et en Chine. Il financera des projets certifiés dans les domaines des énergies renouvelables, de la gestion durable et de la restauration de forêts.



