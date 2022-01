Remy cointreau : La demande reste forte mais prudence sur le Nouvel an chinois

PARIS (Reuters) - Rémy Cointreau s'est dit confiant mardi dans le fait que la demande pour ses cognacs haut de gamme en Chine, aux Etats-Unis et en Europe soutiendra la croissance de ses résultats cette année après avoir réalisé une performance meilleure que prévu au troisième trimestre.

Le producteur de cognac s'est toutefois montré plus prudent sur ses prévisions concernant les célébrations du Nouvel an chinois qui débute le 1er février, entraînant une sanction en Bourse.

A 13h19, l'action Rémy Cointreau reculait de 5,1% à 182,1 euros après avoir initialement ouvert en hausse.

"Nous sommes optimistes sur le Nouvel an chinois mais un peu plus prudents qu'il y a deux mois. Le Nouvel an chinois 2022 sera solide, mais pas le meilleur de tous les temps pour le secteur", a déclaré le directeur financier Luca Marotta lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

La pandémie de COVID-19 a incité Rémy Cointreau à se concentrer sur les spiritueux les plus luxueux pour doper ses marges à long terme, accélérant l'évolution des tendances de consommation vers les boissons haut de gamme, la dégustation à domicile, les cocktails et le commerce en ligne.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du producteur de cognac est ressorti à 440,5 millions d'euros, en croissance organique de 21%, alors que les analystes tablaient sur une progression de 15,1% selon un consensus fourni par la société.

Les ventes de la marque de cognac Rémy Martin, qui pèse pour 90% des résultats du groupe, ont augmenté de 19,4% à 332,7 millions d'euros, là aussi au-delà de la prévision des analystes d'une progression de 14,9%.

Le groupe a confirmé mardi ses objectifs financiers pour l'exercice 2021-2022, qu'il avait relevés fin novembre. Il table toujours sur une croissance organique "forte" de son chiffre d'affaires et une progression "très forte" de son résultat opérationnel courant pour l'exercice qui sera clos fin mars.

Auprès des analystes, le directeur financier Luca Marotta a indiqué que les prévisions du consensus d'une hausse de 38% du résultat opérationnel courant et d'une progression de 26,5% du chiffre d'affaires pour 2021-2022 étaient "au bon niveau".

(Reportage Dominique Vidalon, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey et Sophie Louet)

