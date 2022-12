Remy cointreau : JPMorgan abaisse à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur Rémy Cointreau, ramenée de 'neutre' à 'sous-pondérer', en raison notamment de la cherté du titre du groupe français de spiritueux.



Dans une étude consacrée au secteur de la consommation, l'analyste explique s'attendre à ce que les vents contraires qui soufflent actuellement sur la demande aux Etats-Unis perdurent jusqu'en 2024, ce qui l'a conduit à revoir à la baisse ses prévisions sur le groupe.



Aux niveaux actuels, sa valorisation laisse toutefois peu de marge de protection dans l'optique d'un ralentissement de l'activité, prévient le professionnel dans la note.



Son objectif de cours se trouve en conséquence ramené de 205 à 145 euros.



