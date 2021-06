Remy cointreau : Hausse de 19% du résultat net ajusté annuel

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau publie un résultat net part du groupe hors éléments non-récurrents en hausse de 19,4% à 148,2 millions d'euros au titre de son exercice 2020-21, avec une marge opérationnelle courante améliorée de 2,4 points à 23,4%.



A fin mars 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 1,01 milliard d'euros, en progression de 1,8% en organique (à devises et périmètre constants) et en repli de 1,4% en publié, 'démontrant la forte résilience du groupe dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19'.



Rémy Cointreau proposera à son assemblée générale du 22 juillet un dividende ordinaire de 1,85 euro par action au titre de 2020-21. Il réitère aussi ses objectifs financiers avec confiance, dont une marge opérationnelle courante de 33% d'ici 2030.



