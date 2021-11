Remy cointreau : Entouré pour son relèvement d'objectif

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau bondit de 10%, entouré pour le relèvement par la maison de vins et de spiritueux de son objectif annuel 2021-22, pour viser désormais une 'croissance organique très forte' de son résultat opérationnel courant.



Sur son premier semestre 2021-22, il a vu son ROC doubler (+100,4%) à 212,9 millions (+104,5% en organique), soit une marge à un plus haut historique de 33%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 49,8% à 645,3 millions d'euros (+52% en organique).



'Ces résultats du premier tout comme le relèvement des objectifs annuels sont sans équivoque positifs et le choix de poursuivre les investissements marketing est une bonne décision', réagit Oddo BHF, qui maintient toutefois son opinion 'sous-performance'.



