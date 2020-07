Remy cointreau : En recul avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau recule de près de 2% sur fond de propos de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'sous-performance', malgré un objectif de cours relevé de 96 à 115 euros dans le sillage d'estimations de BPA pour 2020-22 rehaussées de 2-3%.



Avec un titre revenu à ses plus hauts de septembre 2019, le broker juge 'exagérée' sa surperformance de 40% sur son secteur depuis le début de l'année, et affiche une préférence pour Pernod Ricard parmi les valeurs de spiritueux qu'il suit.



