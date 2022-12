Remy cointreau : Des projets pilotes de circularité

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce le lancement de trois pilotes emmenés par ses maisons Mount Gay, Cointreau et Rémy Martin afin d'explorer différents formats de circularité pour ses bouteilles de verre, dans le cadre de son projet 'Bottle for Eternity'.



Ces actions viennent nourrir les engagements du plan de transformation RSE 'L'Exception Durable' du groupe de spiritueux, qui vise une réduction de 50% de ses émissions carbone par bouteille d'ici 2030 et le Net Zéro d'ici 2050.



'Nous souhaitons réduire nos émissions carbone par bouteille de 2kg à 1kg d'ici 2030. Pour cela, repenser nos bouteilles grâce à une démarche active d'écoconception mais aussi développer leur circularité sous différents formats sont des leviers essentiels', explique-t-il.



