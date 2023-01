Remy cointreau : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Rémy Cointreau gagne plus de 1% sur fond de propos favorables de la part d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de la maison française de spiritueux, ainsi que son objectif de cours de 195 euros.



'Rémy Cointreau semble bien placé pour réaliser la meilleure croissance des ventes et de l'EBIT de sa catégorie en 2023 et au-delà', juge le broker après son point d'activité à neuf mois, le laissant donc se demander si les inquiétudes à court terme ne sont pas 'exagérées'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel