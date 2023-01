Remy cointreau : Croissance de 20% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau dévoile, au titre de ses neuf premiers mois 2022-23, un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1,3 milliard d'euros, en croissance de 20,2% en données publiées et de 10,1% en organique (+50,3% par rapport à 2019-20).



Dans un contexte marqué par la normalisation de la consommation de cognac aux Etats-Unis et une base de comparaison élevée après deux années de croissance exceptionnelle, les ventes du troisième trimestre ont, comme attendu, baissé de 6% en organique.



Rémy Cointreau confirme son objectif de générer une nouvelle année de forte croissance en organique sur son exercice 2022-23, et attend une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante, essentiellement portée par le premier semestre.



