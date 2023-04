Remy cointreau : Croissance de 18% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce avoir réalisé en 2022-23 un chiffre d'affaires de 1,55 milliard d'euros, en progression de 17,9% en données publiées et de 10,1% en organique, reflétant la forte progression de l'effet mix-prix (+10,1%) et une évolution stable des volumes.



Le groupe de vins et de spiritueux confirme son objectif de générer une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant sur l'exercice écoulé, engendrant ainsi une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante.



Pour 2023-24, Rémy Cointreau anticipe une stabilité du chiffre d'affaires en organique, reflétant une poursuite de la normalisation aux Etats-Unis et une forte reprise en Chine et dans le reste du monde, et entend confirmer son niveau de profitabilité cette année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel