Remy cointreau : Crédit Suisse baisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse conserve sa note Sous-performance sur le titre Rémy Cointreau avec un objectif de cours abaissé à 155E, contre 160E auparavant.



Bien que les prévisions pour l'exercice 24 aient été revues à la baisse et que le taux de croissance annuel moyen des ventes aux États-Unis sur 4 ans se stabilise, le titre a besoin 'd'une inflexion positive des ventes, ce qui pourrait prendre un certain temps', estime l'analyste pour qui le manque de diversification géographique/produit de Remy 'pourrait nécessiter une acquisition'.



'Remy se négocie sur une base de 25x à 12 mois, soit une prime de 30 % par rapport aux grandes capitalisations du secteur des spiritueux (Diageo et Pernod)', poursuit le broker.



Les principaux points à surveiller pour Crédit suisse sont : 'une dynamique de croissance plus forte du Cognac aux Etats-Unis et en Chine ; et des taux d'intérêt plus bas entraînant des multiples plus élevés pour les valeurs de croissance'



