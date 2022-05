Remy cointreau : Bernstein passe à 'performance de marché'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bernstein a relevé vendredi son opinion sur le titre Rémy Cointreau de 'sous-performance' à 'performance de marché', évoquant essentiellement des questions de valorisation.



Dans une note consacrée aux spécialistes des boissons alcoolisées, l'intermédiaire financier souligne que l'action Rémy a décroché de 23% cette année, la pire chute du secteur, alors que ses perspectives de résultats se sont améliorées dans le même temps de plus de 9%, soit la meilleure performance de l'industrie.



Suite à cette correction, Bernstein souligne que le titre du groupe français ne se négocie plus que sur la base d'une prime de 60% par rapport aux grands leaders du secteur, contre 100% précédemment.



Si l'analyste note que sa prime vis-à-vis de l'indice MSCI Europe atteint encore 130%, il souligne que le récent reflux de l'action lui permet de se traiter à des niveaux en ligne avec ses moyennes historiques, alors que son BPA est attendu en hausse de 15%, ce qui le conduit à penser que le titre est aujourd'hui correctement valorisé.



Son objectif de cours passe de 180 à 170 euros.



