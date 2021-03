Remy cointreau : Barclays abaisse son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a abaissé mardi sa recommandation sur Rémy Cointreau de 'surpondérer' à 'pondération en ligne', avec un objectif de cours toutefois rehaussé de 169 à 173 euros.



Dans une note de recherche, le broker britannique reconnaît que le groupe français est l'un des acteurs les mieux positionnés du marché des spiritueux avec ses marges haut de gamme bien orientées sur des segments à forte croissance comme la Chine et les Etats-Unis, mais estime que le titre est correctement valorisé à ses niveaux actuels.



'A court terme, le consensus s'est bien rattrapé par rapport à nos prévisions et le titre a maintenant tellement progressé qu'il affiche une prime qui justifie de s'intéresser à d'autres valeurs du secteur, en l'occurrence Diageo et Pernod Ricard', justifie-t-il dans sa note.



